NAC doorbreekt zegeloze reeks tegen FC Den Bosch en kijkt weer naar boven

Na zes wedstrijden zonder zege snakte NAC naar een driepunter. De laatste keer dat er gewonnen werd, was nota bene tegen de tegenstander van deze zondagmiddag. Op bezoek bij FC Den Bosch werd het begin december liefst 0-5. Met een fabuleuze stift van Boris van Schuppen als hoogtepunt.

Ruim twee maanden later is de bittere realiteit dat NAC strijdt voor het laatste play-offticket. Een zege op FC Den Bosch is broodnodig voor die tiende plek die nu door concurrent VVV-Venlo bezet wordt.

Jubilaris Olij

Na de kansloze bekeruitschakeling tegen PSV midweeks greep Edwin de Graaf terug op het 3-2-3-2-systeem. Jubilaris Nick Olij speelde zijn honderdste wedstrijd voor NAC. Ruim zesduizend supporters waren er in het Rat Verlegh Stadion getuige van. De thuisblijvers hadden pech, ESPN had ondanks dit onbegrijpelijke tijdstip geen plek voor deze wedstrijd op tv, wel werd er basketbal en ijshockey uitgezonden.

Even leek het erop dat het een vermakelijke wedstrijd ging worden. Want al na vijf minuten stond het 1-0. Ralf Seuntjens bood de opgeleefde Odysseus Velanas een niet te missen kans en even gingen de gedachten terug naar de doelpuntrijke zege in Den Bosch. Maar het was tevens de enige uitgespeelde aanval van NAC voor rust. Het was bar en boos en de bezoekers (veertiende) waren gevaarlijker dan de thuisploeg.

Dubbele wissel

Zo’n tien minuten keek De Graaf het aan in de tweede helft, toen hij zag dat het niet beter werd, greep hij in. Hij haalde in de 57ste minuut zijn twee spitsen eraf (hij bracht Pjotr Kestens en Boris van Schuppen) en gooide het om. Seuntjens in de spits en Van Schuppen daar vlak achter.

De twee invallers brachten even wat frisse energie, maar daarna kakte het weer volledig in. NAC had geluk dat FC Den Bosch nauwelijks een fatsoenlijke aanval wist te produceren, waardoor Olij weer een clean sheet aan zijn totaal kon toevoegen (nu 10). Het beste werd voor het laatst bewaard: een fraaie aanval over verschillende schijven leidde de 2-0. Kestens mocht afdrukken, zo viel er toch nog wat te juichen.

Opstelling NAC: Olij; Malone, Adiléhou, Ligeon; Agougil (84. Azzagari), Cagro; De Rooij (72. Maria), Seuntjens, Velanas; Hilterman (57.Van Schuppen), Bannis (57. Kestens)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.