NAC domineert, maar komt na bliksemstart niet voorbij FC Eindhoven

NAC is thuis tegen FC Eindhoven blijven steken op een 1-1-gelijkspel. De Bredanaars kwamen vroeg op voorsprong, maar dat was niet voldoende voor de zege tegen de ploeg van Rob Penders.

Vorige week slaagde NAC glansrijk voor de serieuze test tegen het tot dan toe foutloze Roda JC (1-3-zege). Dat indrukwekkende optreden moest thuis de basis vormen voor een nieuwe krachtmeting tegen een ploeg die nog zonder puntverlies was, namelijk het FC Eindhoven van oude bekende Rob Penders. Het team dat vorig jaar al vriend en vijand verbaasde en daar dit seizoen vooralsnog mee doorgaat.

NAC kende een bliksemstart vrijdagavond. Al na vijf minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Wie anders dan Ody Velanas, de meest waardevolle speler in de selectie, maakte het verschil. Een vrije trap (van zijn voet) werd door Boyd Lucassen opnieuw ingebracht en de nummer tien van NAC stond op de juiste plek om van dichtbij Nigel Bertrams te passeren: 1-0. Zijn vierde treffer van dit jonge seizoen.

Kans De Rooij

Het was de opmaat naar een eerste helft die NAC domineerde. Met prima voetbal. Het had na een kwartier spelen ook de 2-0 kunnen opleveren, ware het niet dat Bertrams een treffer van Kaj de Rooij voorkwam. Er was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht, totdat FC Eindhoven vlak voor rust op 1-1 kwam. Charles-Andreas Brym was Fabio Di Michele Sanchez de baas en leverde een piekfijne assist af op Ozan Kökcü.

De tweede helft bleef NAC de bovenliggende partij, maar kansen vielen er eigenlijk niet te noteren. Of we moeten het schot van Ezechiel Banzuzi uit de tweede lijn (ver over) meerekenen. In het slotkwartier bracht Molenaar daarom Thomas Marijnissen (samen met Vet) om aanvallend wat meer te forceren.

De invaller was meteen dreigend, maar twijfelde te lang en schoot vervolgens op de doelman. Met fysiek spel (en veel gele kaarten) hield FC Eindhoven het spel goed op, waardoor NAC niet tot echt gevaar kwam. Bij de Eindhovenaren kwam in het slot van de wedstrijd voormalig NAC-middenvelder Yassine Azzagari nog binnen de lijnen om het punt over de streep te trekken.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Mac Nulty, Velthuis, Di Michele Sanchez; Agougil, Plat, Banzuzi (75. Vet); De Rooij (86. Herrmann), Van der Sande, Velanas (75. Marijnissen).

