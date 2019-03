NAC doet naam eer aan als trainerskerkhof

Sinds de eeuwwisseling, in 2000 keerde NAC na een jaar eerste divisie terug in de eredivisie, dienden alleen Ernie Brandts (2006-2008) en Stijn Vreven (2017-2018) hun contract uit bij NAC. De overige trainers werden weggestuurd, stapten op of leverden hun contract in zoals Henk ten Cate in 2003. Brandts werd de historische derde plaats in 2008 ten spijt op straat gezet. De bij de supporters immens populaire Vreven kreeg ondanks de onverwachte promotie in 2017 gevolgd door handhaving in de eredivisie te horen dat de leiding een ander soort trainer wilde hebben. Die meer moderne trainer, Van der Gaag, redde het niet in Breda.