NAC doet middenvelder Van Ooijen tweejarige aanbieding

Omdat de Venlonaren in tijden van corona niet de financiële middelen hebben om hem langer in Venlo te houden, is de 28-jarige Van Ooijen transfervrij. Bij NAC kan de inwoner uit Rosmalen voor twee jaar tekenen.

,,We hebben een prettig gesprek gehad met NAC. Het meest onder de indruk was hij van Peter Hyballa. De trainer maakte op mij en vooral op Peter een enorm goede indruk. Maar het is zeker nog niet zo goed als rond”, zegt Bas Koegler van Players United Management. ,,In de loop van deze week zal de speler een beslissing nemen. Er is veel belangstelling voor Van Ooijen. NAC heeft concurrentie van een Portugese club en een club uit de eredivisie.”