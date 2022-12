NAC doet bijzondere vondst met libero Javier Vet: ‘Geprobeerd de jongens goed weg te zetten’

Vet wil niets weten van opbouwjaar en zoekt naar beste vorm bij NAC: ‘Als de trainer niet om mij heen kon, had ik elke wedstrijd gespeeld’

De vijftiende plaats is niet waarvoor Javier Vet (29) naar NAC is gekomen. De middenvelder is zelfs niet zeker van een basisplaats. ,,Als de trainer niet om mij heen kon, had ik elke wedstrijd gespeeld.”

27 november