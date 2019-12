NAC-doelman Olij: ‘We hebben onwijs goede spelers in ons team, maar het komt er niet uit’

,,De eerste helft spelen we goed, maar krijgen we onnodig de 0-1 tegen. Het gaat te makkelijk”, zegt de NAC-doelman. ,,We geven het zelf uit handen. Na de 1-1 gebeurt hetzelfde. Daarnaast hebben we te weinig de ballen in de zestien gekregen. Uiteindelijk hebben twee kansen gekregen via kopballen van Rösler, een verdediger. Blijkbaar moeten we nog harder gaan werken. Het is elke keer hetzelfde antwoord vriend. Ik weet het ook niet meer. Ik vind dat we nu echt met elkaar moeten benoemen wat fout ging.”

Olij baalt verschrikkelijk, zegt hij. ,,We hebben onwijs goede spelers in ons team, maar het komt er simpelweg niet uit. Het rendeert niet. Dat zie jij, dat zien wij ook. Het was niet zo slecht als in de tweede helft tegen Telstar, we leveren meer strijd. Nu geven we alleen onnodig de doelpunten weg.”

Knutselen