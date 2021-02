NAC-doelman Olij wapent zich tegen de kou: ‘Ik doe morgen lekker een panty aan’

Afgelopen zondag zette Koning Winter een streep door het treffen tussen Telstar en NAC. Doelman Olij was sneeuwvrij:. ,,Ik had een papadag.” De aankomende wedstrijd, tegen FC Eindhoven, gaat dus wel door en is vanwege de voorspelde kou vervroegd naar 16.30 uur. De gevoelstemperatuur ligt onder de -10 graden en als het NAC goed vergaat, is de doelman degene die het vaakst stil staat.

,,Dan sta ik een beetje in mijn zestienmetergebied op en neer te huppelen om warm te blijven. Ik doe morgen lekker een panty aan. Aan het eind van de middag is het volgens mij rond de -8 graden, dus ik probeer wel warm te blijven. Uiteindelijk gaat het om één bal. En dan moet ik niet koud zijn, maar klaar zijn om die bal te pakken.”

Doorslaggevend

Is het een bijkomend voordeel dat NAC vrijdag bij winst op FC Eindhoven op zes punten kan komen van Almere City, dat niet in actie komt? ,,We moeten onszelf niet onnodig druk op gaan leggen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Almere City, met 4-0 gewonnen, nu moeten we gewoon door. Elke wedstrijd winnen om dichterbij te komen. Dat is het doel.”

Het duel met Telstar moet nog ergens in het bomvolle schema worden ingehaald. ,,Ik denk dat onze gehele selectie, omdat ie zo groot is, doorslaggevend kan zijn”, oordeelt Olij. ,,We hebben een goeie en grote selectie. Er zijn wat spelers met toegevoegde waarde bijgekomen. We maken elkaar sterker. (...) De wedstrijd tegen Almere moet het uitgangspunt zijn. Ik heb veel passie en strijd gezien, niet altijd geweldig voetbal, maar we stonden goed als team. Die lijn moeten we doortrekken.”

Volledig scherm Nick Olij © Pro Shots / Ron Baltus