NAC-doelman Olij staat te popelen: ‘Gelijk winnen, omdat we maar één doel hebben’

VIDEONAC maakt vrijdagavond in Dordrecht de rentree in de eerste divisie. Na de degradatie vond een grote wisseling van de wacht plaats in Breda. Doelman Nick Olij is een van de speerpunten in de flink vernieuwde selectie van trainer Ruud Brood.

Na een voorbereiding van ruim zes weken, inclusief elf oefenduels, staan er tegen FC Dordrecht voor het eerst punten op het spel. De goalie heeft er zin in. ,,Je bent bezig met een bepaald plan. Zo goed mogelijk voorbereid zijn voor de eerste wedstrijd. Hard trainen, met elkaar bezig zijn en beter worden. Nu gaat het gebeuren.”

Woensdag werd de selectie voor aanvang van de laatste open training nog even toegejuicht door een aantal fanatieke fans. De aanwezigheid van de supporters was een fijne verrassing, aldus Olij. ,,Dat is onwijs cool. Je bent profvoetballer geworden om voor zoveel mogelijk fans te spelen. Als je dan ziet dat er pakweg tweehonderd op de training staan, is dat een stimulans en een duwtje in de rug voor vrijdag.“

Twijfels

Toch is erbij de achterban nog twijfel over de sterkte van de selectie. Olij maakt zich daar niet zo druk over. ,,Mensen hebben altijd wat te zeggen. Als het goed gaat, is er niks. Als het minder gaat, gaan mensen praten. Zo is de voetbalwereld en dat is helemaal niet erg. Ik vind dat we een onwijs goede en frisse groep hebben.”

Toch snoert de enthousiaste doelman de sceptici het liefst gelijk de mond. ,,We zijn een team. Als we de aankomende vijf wedstrijden winnen, is het voor iedereen feest hoor. Het is nu aan ons om te laten zien hoe goed we zijn, zodat de fans zich nergens druk over hoeven te maken.”

Tegen FC Dordrecht zal in grote lijnen duidelijk worden hoe sterk NAC daadwerkelijk is. ,,Je wilt zien hoever je bent. Maar wij willen niet bewijzen dat we goed bezig zijn. We moeten gewoon die wedstrijd winnen, punt. Niks meer, niks bewijzen. Winnen, omdat we maar één doel hebben. En dat is zo snel mogelijk omhoog.”