NAC-doelman Olij schrikt niet van zeperd tegen Sparta: ‘Maar het moet een tikkeltje beter’

Op de vraag of hij schrok van de prestatie van zijn ploeg, reageert de doelman bedachtzaam, maar kritisch. ,,We verliezen met 3-0, dat zegt op zich genoeg toch? Maar niet per se geschrokken. Oefenwedstrijden zijn er om van te leren. Uiteindelijk wil je dit niet meenemen naar de competitiestart. Het moet een tikkeltje beter.”

Dat NAC op het kunstgras van Het Kasteel moest acteren, maakte het niet makkelijker voor de ploeg zag Olij. ,,Misschien heeft het met de omgeving te maken. Je speelt in het Sparta Stadion, op de open dag. Het was ook redelijk vol. Misschien zijn dat invloeden die meespelen en invloed hebben gehad op ons spel. Maar dat is te makkelijk, want we gaan komend jaar voor aardig wat fans spelen.”

Met de week beter

Na een ruime maand heeft de welbespraakte doelman het uitstekend naar zijn zin in Breda. Olij voelt zich met de week beter worden. ,,Persoonlijk gaat het goed. Met de keeperstrainer en andere keepers hebben we de lijn omhoog ingezet. Afgelopen weken gaat het goed en ben ik belangrijk voor het team geweest.”

Terwijl de defensie af en toe een gatenkaas leek, probeerde Olij door middel van verbale ondersteuning zijn medespelers veel te helpen. Een kwaliteit, weet de goalie. ,,Als keeper kan je belangrijk zijn in de coaching. Ik sta vanuit achteruit en heb alle zicht. Het is mijn kwaliteit. En volgens mij is Edwin Van der Sar er groot mee geworden. Die hoefde niet zo heel veel te doen, omdat hij onwijs goed kon coachen.”

Nog een krappe drie weken heeft NAC te gaan tot het seizoen echt begint. Olij glundert als hij denkt aan de start van de competitie. ,,Ik wil zo snel mogelijk beginnen. Uiteindelijk wil je om het echie spelen.”