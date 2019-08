NAC-doelman Olij opgetogen met spel: ‘Dat hebben de fans de afgelopen jaren misschien gemist’

Als laatste speler van NAC keerde hij terug in de catacomben nadat hij de fans in het uitverkochte uitvak bedankt had. Daar zag hij de blijdschap in de ogen van de supporters. ,,Je ziet aan die gasten dat ze het geweldig vinden dat we dit neerzetten. We winnen, da's belangrijk in een eerste wedstrijd, hebben de nul gehouden, scoren twee keer. Maar als je ziet hoe dit team speelt... We knallen voor elkaar, we lopen voor elkaar. Als de een niet kan, dan neemt de ander over. Dat is wat de supporters de afgelopen jaren misschien hebben gemist. Dat zien ze nu weer terug. Vandaar dat ze zo reageren.”

Het scheelde niet veel of Olij - niet Arno Verschueren - was de eerste doelpuntenmaker van NAC geweest. Zijn trap stuiterde over de doelman van FC Dordrecht heen en ging maar net naast. ,,Nou! Oh! Nu ik er aan denk... Helaas. Ik raakte 'm lekker, die keeper kwam uit en ik zie de bal er overheen gaan en dacht: wat gebeurt hier nou. Ik kon het het niet goed zien, maar, oeh, hij ging net naast. Dat was écht mooi geweest”, haalt hij de situatie weer voor de geest. ,,Maar ik ben geen doelpuntenmaker, ik moet de ballen tegenhouden.”

En dat was precies wat hij deed toen NAC het even moeilijk had, in het eerste kwartier na rust. ,,We waren toen even niet scherp, Dordrecht kreeg gelijk wat kansen. Daar moeten we alert op zijn.” Al te veel aandacht wil hij niet aan zijn cruciale reddingen besteden. ,,Een spits moet scoren, ik ballen tegen houden. Dat vind ik vrij normaal.”