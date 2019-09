NAC-doelman Olij keek ogen uit: ‘Iedereen werd helemaal gek’

De late treffer bracht het Rat Verlegh Stadion in extase. De euforie was ook voor de goedgebekte doelman overweldigend. ,,Er komt zoveel vreugde los. Al die supporters achter mij steeds. Die leven zo mee. Als hij er dan ingaat, dan wil je met ze feesten. Dat gevoel is zo moeilijk te beschrijven. Ik keek een beetje om me heen en iedereen werd helemaal gek.”

Door de late overwinning neemt NAC afstand van de tegenstander. ,,We pakken het vandaag weer goed op. Nu moeten we de lijn doortrekken. We laten Excelsior met drie punten achter ons, dat is fijn.”

Kwartje valt de goede kant op

In tegenstelling tot eerdere seizoenen viel het kwartje deze week eens twee keer de goede kant op. Een gevolg van de gegroeide saamhorigheid binnen het team, denkt de doelman. ,,Je merkt dat er een ander NAC staat. We knokken voor elke meter. Hij mag er nog wel wat eerder in, want het wordt me soms te spannend als keeper. Maar nogmaals, we scoren weer in de laatste minuten. Dat tekent ons team. Hoe gretig we zijn en hoe we blijven strijden.”