NAC-doelman aangeslagen: ‘Zoek getikt door jongetjes van zestien, zeventien jaar’

De NAC-doelman en zijn teamgenoten werden in de pauze door Maurice Steijn bijgepraat over de achterstand van De Graafschap dat uiteindelijk met 0-3 verloor. ,,In de rust kregen we te horen dat Dordrecht met 0-1 voor stond. Dat was het enige wat de trainer op het bord had geschreven. Meer was er eigenlijk niet aan toe te voegen. Dat gaf ons de motivatie om door te gaan, te drukken en de tweede helft beter speelden dan de eerste helft.”

,,Dat was niet zo moeilijk, want we speelden een hele matige eerste helft. Later in de wedstrijd kregen we te horen dat De Graafschap 0-3 achterstond. Toen zeiden we tegen elkaar: ‘Laatste tien minuten volle bak gas geven’.”

Hij zag hoe zijn elftal opzichtig worstelde met de tieners van de Amsterdamse beloften. ,,We verloren veel duels, waren niet scherp genoeg. Waren ook vaak te laat. Eigenlijk werden we zoek getikt de eerste helft door jongetjes van zestien, zeventien jaar. In de rust hebben we besproken dat dat beter moest. Korter, feller erop.”

Over de gestopte penalty vlak voor rust: ,,Ik keek naar de kant, naar Gabor (keeperstrainer Gabor Babos). Hij gaf een bepaald signaal. Volle bak voor de hoek en een goede redding”, zegt een onbewogen Olij die baalt als een stekker van het puntenverlies.