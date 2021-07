NAC-directeur verwijdert veelbesproken persbericht van de eigen website en maakt excuses aan supporters

In een door de directie, raad van commissarissen (rvc) en grootaandeelhouders ondertekend persbericht dat inmiddels van de eigen website is gehaald, werden persoonlijke bedreigingen aan het adres van Steijn aangedragen als reden voor zijn afscheid. Bestuurders en ook andere medewerkers van de club zouden zich eveneens onveilig voelen door uitingen vanuit supporters. De rvc en grootaandeelhouders noemden het onacceptabel en onverteerbaar. ,,Hopelijk realiseren de mensen die voor de ophitsing rond de club, de stad en de persoon Maurice hebben gezorgd, welke schade ze hebben aangericht.”

Ook Steijn werd opgevoerd. ,,Bedreigingen aan mijn gezin zijn onacceptabel. Dat mijn vrouw en kinderen dit moeten meemaken had ik nooit verwacht. Daarnaast wil ik niet dat vanwege mijn persoon binnen supportersgroepen wordt opgeroepen tot acties. Dit kan ook de veiligheid in Breda aantasten. Het is heel triest allemaal.”

Tot aan de dag van vandaag is bij de politie geen aangifte of een melding gedaan omtrent de vermeende bedreigingen. Tevens bevestigde de politie eind juni dat er geen strafbare feiten aan het licht zijn gekomen . NAC sprak over anonieme berichten die niet te herleiden zijn naar individuele personen.

Mea culpa

Vijf weken later trekt NAC-directeur Manders het boetekleed aan en komt hij met een mea culpa in een open brief gepubliceerd op het eigen clubkanaal. ,,De afgelopen weken heb ik natuurlijk de commentaren gevolgd en die waren niet mals. Nu we enige tijd verder zijn en de emotie is gezakt, moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik deze begrijp. Met dit bericht (28 juli) wil ik graag aan iedereen die NAC een warm hart toedraagt excuses maken voor dit bericht (19 juli). We hebben ons te veel laten leiden door emotie. Het bewuste bericht zullen we dan ook van onze website verwijderen.”

Excuses aan de eigen supporters

Beste NAC-supporter,

Er staat alweer een nieuw seizoen voor de deur. Na een bijzonder jaar waarin we een jaar lang in lege stadions hebben gespeeld, verheug ik me enorm op komend jaar. De verwachting is dat bij zowel al onze uit- en thuiswedstrijden de stadions tot de nok toe gevuld zullen zijn. Het is een vreemde gewaarwording al een jaar met veel plezier bij de club te werken zonder een kolkend stadion te hebben meegemaakt.

Natuurlijk is het afgelopen seizoen afgesloten in mineur. De klap kwam extra hard aan na alle support die wij ontvingen in de dagen voorafgaand aan de finale van de play-offs. Hierna volgde een aantal dagen, net als bij jullie waarschijnlijk, een gevoel van totale leegte.

Volgend op deze teleurstelling ontstond er met het vertrek van de technisch directeur en hoofdtrainer wederom een emotionele achtbaan. Een achtbaan waarin de emotie soms de overhand nam.

Naar aanleiding van het ultimatum is er onder druk een persbericht gestuurd over het vertrek van de trainer, die door de emoties van het moment niet de juiste toonzetting had. Dit heeft geleid tot verkeerde conclusies. Het persbericht was vanzelfsprekend niet bedoeld om goedwillende en trouwe supporters te raken. Echter, goedwillende supporters hebben niet de volledige controle over de kwaadwillende. Er hoeft maar één andersdenkende tussen te zitten die andere gedachten gaat krijgen. Daarnaast kan het niet zo zijn dat een club geregeerd wordt door ultimatums. Mensen die dagelijks werken voor de club moeten zich te allen tijde veilig kunnen voelen. De directie beslist over het wel of niet aanblijven van haar medewerkers. Dit moeten supporters op hun beurt begrijpen.

De afgelopen weken heb ik natuurlijk de commentaren gevolgd en die waren niet mals. Nu we enige tijd verder zijn en de emotie is gezakt moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik deze begrijp. Met dit bericht wil ik graag aan iedereen die NAC een warm hart toedraagt excuses maken voor dit bericht; we hebben ons te veel laten leiden door emotie. Hiermee zijn vele trouwe supporters gekwetst en dat had simpelweg niet gemogen. Het bewuste bericht zullen we dan ook van onze website verwijderen.

Inmiddels zijn we al ver in de voorbereiding en hebben we in Edwin de Graaf een jonge, ambitieuze trainer gevonden die ik graag al het vertrouwen geef. Samen met het technisch hart werken we hard om, binnen de mogelijkheden, een sterk elftal te smeden. De ploeg is fris en het vertrouwen in elkaar is er absoluut. Ik hoop van harte dat ik mag rekenen op jullie steun om er een geweldig seizoen van te maken. Hup NAC!

Met sportieve groet,