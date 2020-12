NAC-directeur Manders in gesprek met Lokhoff: ‘Ton heb ik hoog zitten, maar het moet van twee kanten komen’

Mattijs Manders geeft ook meteen een winstwaarschuwing af. ,,Niet specifiek om over de td te praten, maar wel om te praten. Goh Ton, kom je terug naar Breda? Hoe zie jij jezelf in relatie tot NAC? Heb je überhaupt interesse in iets bij NAC? Dan moeten we kijken wat er kan en of hij het zelf ambieert. En in hoeverre we daar invulling aan willen geven. Hij staat wel op een lijstje, zeker. De vraag is of hij dat wil.”