NAC-directeur Eisenga: ‘Bizarre tijden vragen om bizarre maatregelen’

Video NAC-spe­lers spreken supporters toe: ‘Houd 1,5 meter afstand en blijf alsje­blieft thuis’

24 maart ,,In deze situatie kennen we alleen maar verliezers. Om dat verlies te beperken, is het belangrijk die 1,5 meter afstand echt van elkaar te bewaren.” In een dinsdag door NAC uitgebrachte videoboodschap vraagt verdediger Pele van Anholt de kijkers de dwingende adviezen van de overheid op te volgen om de coronacrisis te bezweren.