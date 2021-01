NAC-directeur doet beloftes aan supporters: ‘Binnen 10 jaar nieuw stadion en 4 miljoen aan spelersbudget’

In een donderdagavond verstuurde open brief gericht aan de ruim 11.000 seizoenkaarthouders zegt Mattijs Manders dat NAC in een vergevorderd stadium is met het vinden van een nieuwe technisch directeur. In februari wil de algemeen directeur hem bekendmaken.

De aanstelling van de technisch directeur is slechts een van de vele zaken die NAC-directeur Manders de revue laat passeren. Zo wordt de achterban geïnformeerd dat over tien jaar een nieuw modern stadion gerealiseerd moet zijn. In het ideale plaatje op een locatie waar een trainingsaccommodatie voor het eerste en de jeugd (Manders gebruikt de term state-of-the-art) uit de grond wordt gestampt.

Manders geeft verder aan dat hij de ambitie heeft om met NAC in 2025 minimaal drie jaar in de eredivisie te spelen. De begroting zou tegen die tijd tussen de 14 en 16 miljoen euro moeten zijn met een spelersbudget van 4 miljoen euro. Dat laatste is een verdubbeling van de twee miljoen van dit seizoen.

Op sportief vlak streeft de algemeen directeur ernaar om op termijn tenminste drie spelers uit de eigen opleiding in de basisploeg te hebben staan. De jeugdopleiding moet in de ogen van Manders tot de top van Nederland gaan behoren. En heeft hij als uitgangspunt dat ieder boekjaar een positief transferresultaat wordt geboekt.

Manders in de brief: , Het is best een lang bericht geworden, vol toekomstmuziek en beloftes, maar ook met een reëel uitzicht op de toekomst van NAC zoals we die bij NAC zien en ook wensen.’

Hieronder integraal de open brief van algemeen directeur Mattijs Manders aan de NAC-supporters.

Beste,

Ik herinner me dat iedereen blij was dat het betaalde voetbal van de overheid een uitzonderingsstatus kreeg en we ‘gewoon’ zijn gestart aan onze competitie. Maar we zijn nu 20 wedstrijden onderweg en ik moet constateren dat betaald voetbal in een leeg stadion in geen enkel opzicht ook maar in de buurt komt van datgene wat NAC is.

NAC is passie, sfeer, gezang, bier drinken, samen overwinningen vieren, teleurstelling, soms zelfs boos, samen met vrienden, onze club, strijd, doorzetten. Dit alles is er nu niet en zeker bij mindere wedstrijden blijf je gefrustreerd achter in je eigen woonkamer. Ook bij winst vier je het in dezelfde woonkamer, maar gaat dan weer over tot de orde van de dag.

Het is voor mij om nog een reden onwerkelijk, omdat ik vooral bij NAC ben gaan werken, vanwege het publiek. NAC is speciaal vanwege de ambiance bij thuiswedstrijden, de betrokkenheid van de supporters tilt NAC wat mij betreft boven de rest uit. Ook onze spelers komen bij NAC, dankzij die trouwe en fanatieke aanhang. NAC zonder supporters is geen schim van wat NAC kan zijn. Kortom we missen elkaar allemaal.

Dan is óók nog eens het voetbal moeizaam. Strijd is er wel, maar met name de tik die we hebben opgelopen door Corona komen we moeilijk te boven. Die tastte het zelfvertrouwen aan en dat is, zoals we weten, een ongrijpbaar fenomeen. Hard trainen, en hard blijven werken, dat is wat we doen. Er rest ons niks anders; doorwerken.

We komen van ver als club. We zijn het bijna vergeten wellicht, maar 1,5 jaar geleden, na degradatie, was de club vrijwel failliet. We zijn de club weer aan het opbouwen, op kantoor en op het veld. Maar we kunnen ook niet de kosten onbeperkt voor de baten laten uitgaan. We zoeken steeds de balans tussen sportieve prestaties en financiële continuïteit. Want ga er maar aan staan, een jaar lang zonder publiek. Geen losse ticketverkoop, geen omzet, geen evenementen, geen nieuwe sponsoren etc etc. In maart staat er een mooie supportersactie gepland, hierover hoor je binnenkort meer.

En natuurlijk hebben we een plan voor de komende jaren, een belangrijke koers die we willen varen. Een plan dat ons houvast geeft en soms door een storm loodst. We willen en zullen absoluut promoveren, en werken er ook naar toe dat we daar klaar voor zijn als het gebeurt, om steeds een stap vooruit te kunnen zetten. Het liefst promoveren we nog dit seizoen, dat kan nog altijd. Een terugkeer naar het hoogste niveau is en blijft altijd ons doel, we horen daar gewoon.

Over dat plan praat ik onze aanhang graag bij. Luister ik ook graag naar jullie mening. Maar de omstandigheden lenen zich nu niet om in grote sessies contact te zoeken met elkaar. Maar weet dat we niet stilzitten bij NAC.

Want we willen veel.

Vervolgens somt Manders puntsgewijs een aantal voor hem belangrijke punten op

- Over 10 jaar moet NAC in een sfeervol, modern nieuw stadion spelen. Supporters zullen nauw betrokken worden bij deze plannen. Idealiter op een locatie waar ook de jeugdopleiding en de trainingsaccommodatie van eerste elftal samenkomen. Dat is ons plan!

- In 2025 spelen we minimaal 3 jaar in de Eredivisie, hebben we een begroting tussen EUR 15-16 miljoen per jaar en een spelersbegroting groter dan EUR 4M.

- We hebben voor dan tevens de ambitie om met onze jeugdopleiding bij de top van Nederland te horen. Hiermee willen we ons gaan onderscheiden en we vinden dit van vitaal belang voor een gezonde toekomst van onze club.

- We zien in commercieel opzicht nog genoeg kansen voor onze club en vertalen deze nu naar een commercieel jaarplan. Naast het hoofdsponsorschap is er ruimte voor subsponsors en officieel partners. Maar wel altijd met de gedachte dat we iets te bieden willen hebben. Dat is de basis voor bestendig beleid en investering in een partnership.

- Qua voetbal leggen we vast dat we consequent herkenbaar, strijdbaar, aanvallend voetbal spelen. Met ten minste drie spelers uit de opleiding in de basis en te minste vijf spelers uit de opleiding bij de selectie van NAC 1

- Er komt een state-of-the-art trainingscomplex voor zowel jeugd als NAC 1

- Een positief transferresultaat is voor elk boekjaar het uitgangspunt

- Een structurele samenwerking met amateurclubs in de regio West-Brabant, Zeeland en Zuid Holland Zuid

- Scouting wordt naar een hoger plan gebracht op basis van gerichte uitgewerkte competenties

- Individuele begeleiding van onze toptalenten en begeleiding trainers

Tenslotte meld ik je dat we in een vergevorderd stadium verkeren in het vinden en contracteren van een nieuwe Technisch Directeur. Een cruciale en essentiële functie. We hopen je hier op korte termijn (maand februari) over te kunnen berichten.

Het is best een lang bericht geworden, vol toekomstmuziek en beloftes, maar ook met een reëel uitzicht op de toekomst van NAC zoals we die bij NAC zien en ook wensen. Ik vond het nodig om dit op dit moment op deze manier met je te delen.

Ik zie erg uit naar het moment dat we weer voor publiek gaan spelen en ik voor het eerst sinds mijn aantreden in juni dan eindelijk mijn eerste wedstrijd mag beleven in een kolkend Rat Verlegh Stadion samen met jou. Daar gaan we voor.

Voor nu wens ik je, ondanks alle overheidsmaatregelen, nog een goede winter vol gezondheid! En neem van me aan: we geven niet op. We zetten door!

Hartelijk groet en een welgemeende Hup NAC.

Mattijs Manders