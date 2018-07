NAC denkt aan twee nieuwe keepers

Op de vraag of hij iets kan kwijt kan over Arijanet Muric, de 19-jarige doelman van Manchester City, zegt een ontspannen en montere Mitchell van der Gaag met een kwinkslag: ,,Dan krijg ik een pijl in mijn nek..."

Het is allerminst zeker dat de door NAC begeerde Muric na het weekend aansluit als de de Bredase club in Manchester neerstrijkt voor een zesdaags trainingskamp. Bijna gelijktijdig vertrekt het eerste elftal van Pep Guardiola, uitgedund vanwege alle WK-gangers, namelijk voor twee weken naar de Verenigde Staten. De VS-groep is de vijver waaruit NAC nog twee tot drie spelers wil halen. ,,Ik hoop dat er een aantal met ons mee kunnen trainen, maar ik ga er niet vanuit."

De komst van Muric is volgens ingewijden een uitgemaakte zaak. Maar daar blijft het dus niet bij. ,,Als Nigel niet was vertrokken, hadden we sowieso een keeper aangetrokken. Nu moet je misschien aan twee keepers denken", zei Van der Gaag na het verloren oefenduel met Sparta.

Mark Birighitti heeft zijn langste tijd in ieder geval gehad. Dat niet hij, maar Karol Niemczycki zaterdagmiddag onder de lat stond, daar had Van der Gaag overigens een plausibele verklaring voor. ,,Mark is gisteren pas weer aangesloten na een lichte blessure." Dat was ook de reden dat Birighitti dinsdag tegen Victoria'03 afwezig was.