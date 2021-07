NAC-debutant Velanas denkt naar voren: ‘Hoop een speler te worden die het team op sleeptouw neemt’

videoDe debutant tijdens NAC - Almere City luistert naar de mythische naam Odysseus Velanas. ,,Maar sinds ik in Nederland woon, noemt iedereen me gewoon Ody.” De in Griekenland geboren middenvelder hoopt aanvallend zijn waarde te tonen dit seizoen. ,,Ik kijk uit naar de Avondjes NAC.”

23 jaar is hij en bij NAC hoopt de Zeistenaar zijn carrière echt te gaan lanceren. Daarvoor liet hij de vertrouwde omgeving bij FC Utrecht achter zich. ,,Bij Utrecht trainde ik met de A-selectie mee, dat is een goed niveau. Maar wedstrijden met Jong FC Utrecht zijn natuurlijk anders dan duels met een eerste elftal in een vol stadion. De druk van moeten presteren, daar kijk ik naar uit. Ik moet nu op mijn leeftijd wel een heel seizoen gaan spelen in een eerste elftal dat om promotie en de prijzen speelt.”

Dinsdag maakte hij in Sint Willebrord zijn officieuze NAC-debuut. ,,Dertig minuten, dat was zo afgesproken. Rustig opbouwen. Ik lag er twee weken uit door corona, heb nu twee dagen volledig met de groep getraind. Nu is het een kwestie van aanpassen, spelers leren kennen, tactiek leren kennen. Hopelijk kan ik de volgende wedstrijd langer spelen, misschien een uur, zodat ik klaar ben voor het begin van de competitie.”

Promoveren

,,Ik vind NAC een prachtige club”, antwoordt hij op de vraag waarom hij voor deze transfer heeft gekozen. ,,Ik heb er vaak met Jong Utrecht tegen gespeeld. Als ik dan de supporters zie en de ambiance in het stadion... De ambitie van de club om te promoveren, ik geloof wel dat het na drie jaar tijd wordt om die stap te maken. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren”, klinkt het ambitieus.

In Othmane Boussaid en Nick Venema heeft hij twee Utrechtse voorgangers gehad die in Breda hebben rondgelopen. Velanas neemt het rugnummer van zijn voorganger Venema over en gaat spelen met 11. ,,Met Nick heb ik veel gesproken, ik heb een goede klik met hem. Hij heeft positieve verhalen verteld over NAC. We hebben een en ander besproken.” De keuze was niet moeilijk. ,,Ik vind het een prachtig stadion, het zit altijd vol. Ik kijk erg uit naar de Avondjes NAC.”

Aanvallende rol

Velanas ziet zichzelf als een aanvallende middenvelder. ,,Ik heb overal wel gespeeld. Op 6, 8, 10 of als linksbuiten, maar mijn voorkeur heeft de nummer 10-positie. Ik doe alles gericht naar voren, probeer altijd vooruit te draaien. Om dan met een actie, dribbel, pass of schot een hoog rendement te halen.” Hij hoopt in de vorm van assists of doelpunten belangrijk te zijn. ,,Ik hoop dat ik echt een speler kan worden die het team op sleeptouw neemt en belangrijk is.”

Bekijk hier het interview: