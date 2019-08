NAC-debutant Dogan blij met assists: ‘Wel jammer dat ik geen goaltje heb kunnen meepakken’

Twee dagen nadat hij zich aan de Bredase club had verbonden, kwam hij op de training hard in botsing met een teamgenoot. Hij hield daar een hersenschudding en een dikke lip aan over. Vrijdag speelde Dogan met een bitje in om zijn gebit te beschermen.

,,Ik heb een prima debuut, heb niet veel te klagen. Ik ben blij met de twee assists, wel jammer dat ik geen goaltje mee heb kunnen pakken”, aldus de aanvaller die tegen Helmond Sport 55 minuten meedeed. De aanwinst van NAC was ook kritisch. ,,Ik denk dat ik in veel opzichten nog veel beter kan.”

Over de samenwerking voorin zegt Dogan: ,,Ik denk wel dat er een klik is, maar die moeten we nog wel verder uitbreiden. Dat is logisch. Ik heb nog niet veel getraind met de jongens. Maar het is lekker om zo te beginnen.”