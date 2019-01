NAC de markt op voor vervanger Te Vrede

Het vermoeden bestaat dat Te Vrede een kleine vier weken in de lappenmand zit, hoewel aan het herstel van de topscorer geen concrete tijdsduur is gehangen door de Bredase club. Gevrijwaard van tegenslag zou hij op 23 februari tegen FC Groningen zijn rentree kunnen maken. Omdat tijd de grootste tegenstander is van NAC, is onmiddellijke versterking meer dan gewenst. Dat beseft ook het technisch hart dat verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid. De kans dat voor aanvang van het duel met ADO Den Haag een spits wordt gehaald, is gering.