NAC-cultheld Leigh bewijst waarde tegen PEC: zowel verdedigend als aanvallend de toon gezet

De zege, een week eerder, op Vitesse leek de Bredanaars vertrouwen te hebben geven. Niet eerder zocht de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag dit seizoen in een uitwedstrijd namelijk zo vaak het vijandelijke doel als afgelopen zaterdag. NAC loste tegen PEC Zwolle dertien schoten. Dat betekende het hoogste aantal in een duel buitenshuis sinds 18 april. Destijds kwam NAC tot veertien schoten, op bezoek bij Sparta.

Aanvallende intenties had NAC in Zwolle zeker. Sneller dan voorheen werd de aanval gezocht. Het resulteerde er echter ook in dat de grensrechter met enige regelmaat met zijn vlag in de lucht stond. Zes keer werd NAC teruggefloten voor buitenspel. Dat was de helft van het totale aantal dat de ploeg het complete eredivisieseizoen tot dan toe buitenspel had gestaan (twaalf).

Mitchell te Vrede had in het MAC³PARK stadion zijn vizier niet op scherp staan. De topschutter van NAC schoot liefst vijf keer op doel. Dat was het hoogste aantal voor een NAC-speler in de eredivisie dit seizoen. Afgelopen jaar schoot enkel Thierry Ambrose vaker op doel (zes keer tegen Excelsior).

Leigh zet de toon