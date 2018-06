NAC-cultheld Bouhuijzen volgend jaar ook in e-divisie

Bouhuijzen eindigde afgelopen seizoen als zestiende in de e-divisie, maar verwierf met zijn typische Bredase humor en de inzet van eigen NAC-spelers – dit in tegenstelling tot de andere e-sporters die uitsluitend sterrenteams binnen de lijnen brachten – een cultstatus onder volgers van NAC en de e- divisie. ,,Die typische NAC-fratsen houden we ook volgend jaar er in.”

Dat de NAC-e-sporter zou bijtekenen leek dan ook een uitgemaakte zaak. ,,Dat wil ik niet zeggen, maar de NAC-supporters waren lovend en ik begreep dat NAC ook tevreden was dus dan is een plus een, twee.”

Trots dat ik nog een jaar onze club mag vertegenwoordigen 😍💛 #Repost @nacnl (@get_repost) ・・・ Nog een jaartje @mennobouhuijzen in de @edivisie? Yes, please! 🤩💛🖤 #NACpraat Een foto die is geplaatst door null (@mennobouhuijzen) op 26 Jun 2018 om 5:34 PDT

Zijn favoriete NAC-spits, Thierry Ambrose, is inmiddels weer terug naar Manchester City. ,,Dat is wel jammer ja, maar er komen ook weer nieuwe spelers dus dan zoek ik wel weer een nieuwe uit. Ik zal in ieder geval altijd spelers van NAC blijven opstellen, want daarmee staken we toch af tegen de rest. Dat maakte ons anders.”