NAC-coach Peter Hyballa: ‘Mijn Duitse vader heeft van Rotterdam gehouden’

Boukhari had finaletic­ket NAC in 2004 op zijn schoen: ‘Ik was al bezig met juichen’

3 maart Het bekerdrama van 2004: wie er tegen een willekeurige NAC-supporter over begint, wordt nog net niet gedwongen zijn mond te spoelen. Het snijdt genadeloos door de ziel van de Bredase voetballiefhebber. Nourdin Boukhari had het toegangsticket voor de finale op zijn schoen, maar miste in verlenging oog in oog met FC Twente-doelman Cees Paauwe. In de strafschoppenserie ging het mis.