NAC-captain Verschueren: ‘In dit stadion kan echt alles, ongelooflijk’

Diepe dalen, hoge pieken: Arno Verschueren kan erover meepraten na 3,5 jaar NAC. De 2-0-bekerzege op PSV komt in zijn mapje favorieten: ,,Het was misschien niet altijd even goed, maar we hebben tot het einde geknokt en gestreden. Het voelde echt lekker aan, zoals die wedstrijd tegen NEC (25 mei 2017, red.) voor de promotie. De sfeer was echt schitterend."