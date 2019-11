NAC-captain Verschueren: ‘Dit is niet voldoende als je mee wil doen om de titel’

videoArno Verschueren ging vrijdag met NAC onderuit in Almere, de captain zag zijn ploeg verder achterop geraken in de strijd om promotie. ,,Deze wedstrijden moet je winnen om bovenaan mee te doen.”

,,Crisis is een heel zwaar woord, maar het is wel de realiteit dat we twee punten hebben uit de laatste vijf wedstrijden. Dat is niet voldoende als je mee wil doen voor de titel. Crisis is het niet, maar we moeten zeker een tandje bijsteken”, zei hij voor de camera van BN DeStem.

Vorige week tegen Go Ahead Eagles werd de aanvoerder in de rust gewisseld. ,,Dat is heel duidelijk: dan heb je het niet goed gedaan. Er wordt meer van mij verwacht, ik heb deze week beelden bekeken en geprobeerd vol gas te geven. Het is een wake up call, da's even lastig, maar je moet door.”

Tegen Almere City stond hij rechts achterin. ,,Als de trainer dat vraagt, moet je dat doen. In je taak moet je het beste van jezelf tonen. Dat heb ik geprobeerd te doen. Dat zijn keuzes van de trainer, maar of het nou als middenvelder is, of als rechtsback, je moet altijd alles geven.”

,,We moeten nu in de spiegel kijken, iedereen moet zich ervan bewust zijn dat er een tandje bij moet”, besloot de aanvoerder.