NAC-captain Verschueren baalt: ‘Meeste balbezit, meeste kansen, maar we maken ze niet’

Toch geeft de Belg niet op. ,,Alles kan nog gebeuren. Dat zie je in deze wedstrijd, maar ook in het klassement. We moeten blijven gaan, blijven strijden. Dan kijken we wel waar we uitkomen. Hopelijk op een plek die recht geeft op promotie, anders moeten we knallen in de play-offs.”

Verschueren zag dat zijn ploeg na de 2-2 nog bijna de winst binnen sleepte. ,,We kregen nóg een heel grote kans. Jammer dat die er niet in ging. Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar als er één ploeg de winst verdiende, dan waren wij het. We hadden het meeste balbezit, de meeste kansen, maar die maken we niet af.”

Pech

Dat was volgens Verschueren het verhaal van de wedstrijd. ,,In de sport geldt ‘wat als’ niet, maar als je gewoon de 0-1 maakt, maken we het onszelf gemakkelijk. Een beetje pech: twee keer de lat. Zij kregen één kans, die zat er gelijk in.”

Het blijven strijden na de 2-0 typeert dit NAC volgens Verschueren. ,,We geven nooit op. Dat loont. Dat is het positieve punt uit deze wedstrijd. We blijven knokken, dat hoort bij ons, dat moeten we blijven doen. Deze slotfase was knotsgek, zoals het misschien wel bij NAC hoort. Maar we moeten onszelf niet in zo'n situatie werken en het eerder afmaken.”