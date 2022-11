NAC-captain Plat na pijnlijke avond: ‘Dat sprookje was heel snel voorbij’

Een pijnlijke avond was het voor NAC, erkende aanvoerder Alex Plat. Hoe vaak hij heeft staan schelden, weet hij niet meer. ,,Vaak.” Heracles was een maatje te groot voor NAC: 5-1.

,,We komen goed op 0-1 voor, eigenlijk is er niks aan de hand. Uit een voorzet is het vervolgens 1-1 en na een afgeslagen bal sta je 2-1 achter. Voor je het weet ook 3-1. Dan komt de tweede helft, die begint goed, de eerste 25 minuten hebben we echt controle. Dan verlies je één keer de bal, schieten ze de bal naar de buitenspeler en je staat met 4-1 achter”, vatte Plat het droogjes samen. Daarna werd het ook nog 5-1.

,,Na rust begonnen we gewoon goed. Als die 3-2 valt, kan er van alles gebeuren. Die viel jammer genoeg niet. Dan valt in een keer de 4-1 en is het gewoon klaar. Ja, die vierde en vijfde tegengoal, dat waren gewoon weergaloze acties van hun buitenspelers. Slecht verdedigd is niet het juiste woord. Gewoon heel mooie acties”, ging hij verder.

Over het kwaliteitsverschil tussen NAC en kampioenskandidaat Heracles zei de aanvoerder: ,,We hebben bij vlagen goed positiespel gespeeld, alleen zijn we niet echt tot grote kansen gekomen. We komen wel 0-1 voor, dan moet je eigenlijk de pot dichtgooien en op de counter spelen. Hopen dat je nog 0-2 kunt maken. Maar dat sprookje was heel snel voorbij.”

,,Als je kijkt naar hun spelers is het niet gek dat er kwaliteitsverschil is. Natuurlijk hebben ze meer kwaliteit dan wij, maar dat wil niet altijd zeggen dat je hoeft te winnen”, wilde hij ook nog kwijt. De reeks waaraan NAC bezig is, stelt hem teleur. ,,Daar moeten we gewoon even doorheen. Hoe pijnlijk het ook is.”

En hoe? ,,Alle koppen bij elkaar steken en volgende week thuis tegen PEC er volle bak tegenaan.”