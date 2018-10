NAC-captain Koch over penaltymoment: 'We zijn geen mietjes, het is een contactsport'

nabeschouwing Verliezend NAC opnieuw benadeeld

5 oktober Als iedereen in voetballand het erover eens is dat een handsbal een strafschop is en dat een fair duel tussen een verdediger en een aanvaller géén strafschop is en na bestudering van de videobeelden toch gegeven wordt, waarom nemen twee verschillende scheidsrechters dan tegenovergestelde beslissingen die werkelijk niemand begrijpt? NAC wordt voor de tweede keer gedupeerd in een periode dat het dat totaal niet kan gebruiken.