NAC-captain Koch blij met spel in tweede helft: ‘Volgende keer vanaf het begin’

De verdediger zag een groot verschil tussen het spel van zijn club voor rust en het spel in de tweede helft. ,,Voor rust was het te timide, te safe. In de rust hebben we gezegd dat er een tandje bij moest”, aldus de aanvoerder. Pas toen NAC in de tweede helft terugviel op 4-3-3, kwam de ploeg weer in de wedstrijd. ,,We hebben toen wat omgezet en je zag veel meer tempo in het spel, we kwamen er veel beter doorheen.”