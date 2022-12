NAC-bus onderweg naar Breda na onrust hoofdingang Willem II-stadion

De Gegenpres­sing Podcast | Miljoenen vaste kosten, achterban heeft recht op goed voetbal en NAC verkoopt emotie

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco en Joost Blaauwhof - deze keer zonder Dennis Kas - het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering blijft de keiharde nederlaag tegen Heracles Almelo (5-1) even links liggen. Controller Edgar Mol en commercieel manager Eric Mathijsen schuiven namelijk aan voor een blik op de huidige financiële status van de club.

