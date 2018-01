NAC breekt met traditie en is opvallend rustig op Deadline Day

Doorgaans slaat NAC toe op Deadline Day, maar niet dit jaar. Geheel tegen de traditie in, heeft de Bredase club zich afzijdig gehouden van het geweld op de laatste dag van de transfermarkt. Enkel het reeds geplande vertrek van Thomas Enevoldsen werd officieel wereldkundig gemaakt, nadat trainer Stijn Vreven vrijdag al had uitgelegd waarom de Deen per direct is vertrokken.

Sinds de aanstelling van Hans Smulders als technisch directeur op 1 december 2015 sloeg NAC vier keer op rij toe op Deadline Day. Op 31 januari 2016 kwam Lerin Duarte (Ajax), 31 augustus 2016 het duo Charni Ekangamene (Zulte Waregem) en Shane O’Neill (Apollon Limasol), 31 januari 2017 Jari Oosterwijk (FC Twente) en 31 augustus 2017 Mark Birighitti (Swansea City). 31 januari 2018 bleef opvallend genoeg rustig op de burelen van het Rat Verlegh Stadion.

Nieuw

Lucas Schoofs: 21-jarige Belgische middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van AA Gent zonder optie tot koop.

Umar Sadiq: 20-jarige Nigeriaanse spits van AS Roma. Wordt in eerste instantie voor een half jaar gehuurd met een optie voor een extra seizoen. De optie tot koop ontbreekt evenals bij Schoofs.

Mitchell te Vrede: 26-jarige clubloze spits is voor anderhalf vastgelegd tot medio 2019.

Teruggekeerd

Daan Klomp: 19-jarige centrale verdediger die afgelopen zomer een driejarig contract tekende in Breda. Werd daarop meteen uitgeleend aan FC Oss. Mede door een knieblessure is hij amper in actie gekomen en daarom teruggekeerd bij NAC waar hij zijn wedstrijden in het tweede gaat spelen.

Vertrokken