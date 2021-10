NAC boekt in Oss eerste uitzege van het seizoen en maakt sprong op ranglijst

Zou het dan eindelijk buitenshuis een keer gaan lukken? Zes uitwedstrijden, nog geen enkele zege. NAC moest in Oss van de hatelijke nul af zien te komen. De nummer achttien van de eerste divisie, geleid door assistent Marcel van der Sloot bij afwezigheid van Bob Peeters, weet al sinds eind augustus niet meer wat winnen is.

Bredase goals

Vorig seizoen bleef NAC steken op een bloedeloze 0-0 in het Osse Kuipje, maar al vroeg bleek dat deze editie niet doelpuntloos zou blijven. In een zeer matig gevuld Frans Heesen Stadion, waar het 330 koppen tellende uitpubliek voor de sfeer zorgde, stond het na 20 minuten 0-2. Het waren de twee Bredanaars uit de selectie die voor de doelpunten zorgden.

Ralf Seuntjens tekende vanaf elf meter (hands na schot Kaj de Rooij) voor zijn negende doelpunt van het seizoen, twee minuten later maakte Boris van Schuppen er op aangeven van Thom Haye 0-2 van. Daarna nam een gemakzuchtig NAC wat gas terug en was TOP, waar Huseyin Dogan een basisplaats had, de gevaarlijkste ploeg. Een aantal keer greep Nick Olij uitstekend in, maar de doelman had geen antwoord op de 1-2 van Kay Tejan vlak voor rust.

Slechte tweede helft

De tweede helft was lange tijd het aanzien nauwelijks waard. Trainer Edwin de Graaf had gekozen voor een nieuwe rechterflank en bracht Moreno Rutten en Jarchinio Antonia voor Ruben Ligeon en Pjotr Kestens. Er gebeurde echter minutenlang niks. Gewoon niks. Totdat NAC in de 68ste minuut een corner kreeg. Yassine Azzagari torende boven iedereen uit en maakte met het hoofd zijn eerste voor NAC, de belangrijke 1-3.

Daarna kon NAC de wedstrijd rustig uitvoetballen. Ezechiel Banzuzi mocht een paar dagen na zijn officiële debuut in de beker ook zijn competitiedebuut maken. De boomlange middenvelder was tien minuten voor tijd zelfs dichtbij zijn eerste treffer, maar vond de doelman op zijn weg. In de slotminuut ging zijn kopbal maar net naast. NAC maakt door de zege een aardige sprong op de ranglijst en staat nu negende.

Opstelling NAC: Olij; Ligeon (46. Rutten), Malone, Bakker, Maria (86. Mashart); Haye, Van Schuppen (86. Velanas), Azzagari; Kestens (46. Antonia), Seuntjens, De Rooij (72. Banzuzi).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.