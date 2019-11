NAC boekt in degradatiejaar 387.000 euro winst

Ondanks, of juist dankzij de degradatie, heeft NAC over het seizoen 2018/2019 een nettowinst behaald van 387.000 euro. Het eigen vermogen van de eerstedivisionist is daarmee gegroeid naar 440.000 euro positief.

Dat is op te maken uit de jaarrrekening (looptijd 1 juli 2018 tot 1 juli 2019) die de Bredase club maandag heeft gepubliceerd. Door de degradatie is er geen handhavingspremie uitgekeerd van naar verluidt 300.000 euro. Dat bedrag zou collectief aan de selectie worden uitbetaald bij het behouden van het eredivisieschap; een bepaling die is opgesteld door de vorige directie. Verder hadden een aantal spelers, zoals Ramon Pascal Lundqvist, een degradatieclausule in het contract ingebouwd met een gelimiteerde transfersom waardoor zij relatief eenvoudig konden vertrekken uit Breda.

Het heeft onder meer toe geleid dat NAC 1.3 miljoen euro aan vergoedingssommen heeft ontvangen onder te verdelen in transfers, doorverkooppercentages, opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen. Zonder die incidentele baten, de niet begrote inkomsten, had NAC geen zwarte cijfers kunnen schrijven en een verlies geleden van ettelijke tonnen.

In de casus Rai Vloet, in de zomer van 2018 via een schimmige constructie overgedaan aan FC Chiasso, kan NAC vrijwel zeker fluiten naar de transfersom van een aantal ton. De zaak is vorig jaar al aanhangig gemaakt bij de wereldvoetbalbond FIFA dat NAC inmiddels in het gelijk heeft gesteld. De verwachting is echter niet dat de Zwitsers ooit nog zullen voldoen aan hun betalingsverplichting.

Storting