NAC boekt fijne oefenzege op Israëlisch recordkampioen

Na twee oefenpotjes tegen amateurs was NAC toe aan wat serieuzere tegenstand. Die mogelijkheid diende zich aan in de vorm van Maccabi Tel Aviv, de recordkampioen van Israël. Omdat die club, geleid door Patrick van Leeuwen, een trainingskamp had belegd in de buurt van Venlo, reisde de Bredase ploeg af naar Tegelen.

Interim-trainer Edwin de Graaf had al aangekondigd dat hij vast zou houden aan de basiself van de wedstrijd tegen Cluzona en dat deze spelers zestig minuten zouden spelen. Dus met Luc Marijnissen links centraal achterin en Pjotr Kestens rechtsbuiten. Opvallend was dat Robin Schouten nu centraal achterin stond en Moreno Rutten de kans kreeg zich te bewijzen als rechtsback. Colin Rösler was weer terug bij de selectie, maar viel pas na een uur in.

In het eerste uur sloeg NAC zeker geen modderfiguur tegen de ploeg die vorig seizoen nog voorronde Champions League speelde. Bij vlagen zat er muziek in de aanvallen van de Bredanaars. Vooral de uitstekende crosspasses van Thom Haye vielen op. Aanvankelijk leidde dat niet tot grote kansen. Niet dat de Israëliërs echt gevaarlijk waren. De enige keer dat dat wel gebeurde, ging de vlag omhoog en werd een doelpunt van Maccabi afgekeurd.

Uitblinker Olij

NAC kwam in de 37ste minuut op voorsprong. Een corner kwam na een schot van Jehtro Mashart voor de voeten van Mario Bilate. De spits zag zijn poging via een verdediger binnen vallen, 1-0. Zijn vierde treffer deze voorbereiding. Na rust hield Nick Olij zijn ploeg op de been met een puike redding. Na een uur kwam dus de grote wisseltruc en bleef alleen Olij staan.

Onder toeziend oog van VVV-trainer Jos Luhukay kreeg Maccabi na de wissels meer grote kansen, maar steeds was daar Olij met een puik optreden. Naast het Israëlische gevaar na de wissels viel ook de bedrijvigheid van linksbuiten Vieri Kotzebue op. Hij claimde nog een penalty, na neergehaald te zijn na een fraaie passeerbeweging, maar kreeg die niet. Omdat Olij zijn doel schoon hield en de lat de 1-1 in de weg stond, won NAC ook zijn derde wedstrijd deze voorbereiding. Woensdag gaat de oefencampagne verder met een wedstrijd tegen VV Hoeven.

Opstelling NAC tot 60ste minuut: Olij; Rutten, Schouten, Marijnissen, Mashart; Haye, Seuntjens, Azzagari; Kestens, Bilate, De Rooij.

Opstelling NAC na 60ste minuut: Olij; Vanacker, Mekkaoui, Rösler, Brandt; Agougil, Van Schuppen, Bel; Tavares, Ayouba, Kotzebue.