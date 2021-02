NAC boekt derde zege op rij en voert druk op concurrenten langzaam op

VideoNAC heeft met pijn en moeite de derde zege op rij geboekt en is zo ingelopen op Almere City. Net als vorige week kwamen de Bredanaars op achterstand, tegen Telstar was het Mario Bilate die de wedstrijd besliste, 1-2.

Op een dinsdagavond in Velsen-Zuid kreeg NAC de kans om drie punten in te lopen op Almere City. De concurrent om de tweede plek - inmiddels voorbijgestreefd door De Graafschap - had eerder op de avond namelijk verloren van Helmond Sport. De Parel van het Zuiden rook bloed.

In het BUKO Stadion koos Steijn voor de zelfde elf als in de winterse wedstrijd tegen FC Eindhoven. De trainer zag Moreno Rutten en Dion Malone terugkeren uit de ziekenboeg, zij begonnen op de bank. Topscorer Sydney van Hooijdonk ontbreekt nog altijd. Achterin kreeg Moise Adiléhou wederom het vertrouwen.

Het was net als in de thuiswedstrijd (toen Jethro Mashart het verschil maakte) zeer moeizaam. Verschil was wel dat de kansen op een Bredase treffer er nu wel degelijk waren voor rust. Met name Mario Bilate mocht het zich aanrekenen dat het geen 0-1 werd. Oog in oog met doelman Jasper Schendelaar schoot hij te zwak in. Ook Lewis Fiorini (schot naast) en Kaj de Rooij (schot vanuit een moeilijke hoek, op de keeper) waren gevaarlijk. Maar de rekening voor het missen van die kansen werd op slag van rust gepresenteerd. Thom Haye liet zich foppen door Cas Dijkstra en de gewiekste Glynor Plet liep uit de rug weg van Adiléhou en Ramon Hendriks. De ervaren spits schoot raak: 1-0.

Volledig scherm BUKO Stadion © Pro Shots / Toon Dompeling

Achtervolging

Net als tegen FC Eindhoven vorige week moest NAC in de achtervolging. De schade was na rust snel gerepareerd. Doelman Schendelaar had moeite met een voorzet van Michael Maria, Mounir El Allouchi nam de afvallende bal succesvol op de pantoffel: 1-1.

Op jacht naar de winnende goal, maar het bleef moeizaam. Steijn liet Malone en Rutten hun rentree maken en gunde Darren Maatsen zijn debuut. Ook Anco Jansen viel in om aanvallend potten te breken. Maar het verlossende woord kwam van de man die voor rust al had moeten scoren: Bilate. Dankzij zijn winnende treffer, hij schoot tien minuten voor tijd raak uit een corner van El Allouchi, zal niemand hem dat meer kwalijk nemen.

Met wedstrijden tegen FC Dordrecht, TOP Oss, Jong AZ en Helmond Sport op komst krijgt NAC de uitgelezen kans om de jacht op plek twee een verder vervolg te geven. Dan zal het wel beter moeten gaan dan de vorige reeks tegen ‘de kleintjes’.

Opstelling NAC: Olij; Schouten (81. Rutten), Adiléhou (73. Malone), Hendriks, Maria; Fiorini, Haye, Immers (51. Jansen); El Allouchi, Bilate, De Rooij (81. Maatsen).

