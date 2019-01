NAC boekt dankzij schitterende treffers Mühren en Rosheuvel oefenzege op Belgische subtopper Sint-Truiden

Afgekeurde goals

Tweemaal werd een Bredase treffer in de eerste helft afgekeurd vanwege buitenspel. In de achttiende minuut zette Rosheuvel met een fijn steekballetje Mitchell te Vrede vrij voor het doel. De spits verschalkte de doelman met een stiftje, maar werd afgevlagd door de grensrechter. Vijf minuten voor rust overkwam Robert Mühren hetzelfde.

Nadat een schot van Samuel Asamoah (STVV) vervolgens op de lat uiteen spatte, kopte Te Vrede een hoekschop van Gianluca Nijholt net naast. Veel doelrijpe kansen derhalve, maar geen goals in het eerste bedrijf. Met dank ook aan Benjamin van Leer die in het eerste kwartier NAC driemaal behoedde voor een achterstand.

Mühren

Prachtig was het doelpunt van Mühren na een uur spelen. De Volendammer volleerde een lange voorzet van Te Vrede met links achter de kansloze keeper. Aansluitend op de 1-0 waren Te Vrede en El Allouchi, in de rust ingevallen voor Nijholt, dicht bij de tweede treffer. Terwijl de gevaarlijke Yohan Boli aan de andere kant de paal raakte. Bijna was Mühren even later wederom trefzeker, maar hij bleek te verrast om na een mislukt hakballetje van Rosheuvel de trekker over te halen.