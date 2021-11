NAC blijft kwakkelen en verspeelt thuis punten tegen Jong FC Utrecht

NAC is slecht uit de interlandbreak gekomen. In eigen huis kwamen de Bredanaars niet verder dan een teleurstellend gelijkspel tegen Jong FC Utrecht: 1-1.

Het was een zielloos avondje NAC dat de hoofdletter niet eens waard was. Een verlaten Rat Verlegh Stadion was het decor voor een troosteloze wedstrijd. Het treffen tussen de nummers elf en dertien zou aanvankelijk niet eens worden uitgezonden door ESPN, maar door vrijgevigheid van hoofdsponsor OK was het potje toch op tv te zien. Maar het was het aanzien nauwelijks waard.

Als de soms zo betoverende sfeer wegblijft, is duidelijk te zien wat er overblijft. En dat was vrijdagavond heel, heel matig. Tegen de Utrechtse beloften, waar oude bekende Nick Venema de aanvoerder was, kwamen de Bredanaars in de eerste helft tot welgeteld één grote kans. En die was op slag van rust. Boris van Schuppen kreeg twee pogingen om uit te halen, maar zag de bal van de lijn gehaald worden. De rebound was niet aan Thom Haye besteed.

De gevaarlijkste ploeg was Jong FC Utrecht. Nick Olij lag een paar keer in de goede hoek toen Aijman Sellouf en Mohamed Mallahi uithaalden. NAC moest het overigens doen zonder Ruben Ligeon en Michaël Maria. Jethro Mashart en Moreno Rutten waren de backs.

Drie wissels

Na 45 minuten had Edwin de Graaf genoeg gezien. Een driedubbele wissel. Vieiri Kotzebue, Ezechiel Banzuzi en debutant Welat Cagro (deze week ondertekende hij zijn contract) moesten voor een beter NAC zorgen. Boris van Schuppen, Yassine Azzagari en Jarchinio Antonia bleven in de kleedkamer achter.

Niet de ingrepen van de trainer, maar Jong FC Utrecht hielp NAC in de wedstrijd. De tweede helft was nauwelijks begonnen of een corner van Haye werd onfortuinlijk in eigen doel geschoten. Julliani Eersteling was de man wiens naam op het scoreformulier kwam: 1-0.

Gelijkmaker

De voorsprong hield niet lang stand. Uit een vrije trap - veroorzaakt door Mashart - kwamen de Utrechtse beloften langszij na 57 minuten. Raymond Huizing tikte binnen: 1-1. De grootste kansen waren vervolgens voor de thuisploeg. Eerst schoof Haye de bal maar net naast, vervolgens stuitte Kaj de Rooij van dichtbij op de doelman. Het waren kleine tekenen van verbetering.

In het slot - toen ook nog Pjotr Kestens binnen de lijnen kwam - ging NAC op zoek naar de winnende treffer. Ralf Seuntjens was er nog dichtbij, maar hij kwam net tekort op een voorzet van de Belgische buitenspeler. Daardoor eindigde het in een teleurstellende 1-1. NAC zakt terug naar plek twaalf.

Opstelling NAC: Olij; Rutten, Malone, Bakker, Mashart; Haye, Van Schuppen (46. Banzuzi), Azzagari (46. Cagro); Antonia (46. Kotzebue), Seuntjens, De Rooij (72. Kestens)

