NAC blijft in het spoor van De Graafschap na late treffer Bilate

Samen met Almere City en Go Ahead Eagles aast NAC op de tweede plek van De Graafschap. De onderlinge ontmoeting tussen jager en prooi staat op 28 maart op de rol in Breda. Tot die tijd mag NAC dus geen fout maken en moet het hopen op een misstap van de nummer.

Twee wissels voerde Maurice Steijn door tegen Helmond Sport. Dion Malone en Moreno Rutten begonnen op de bank. Het duo stond op scherp, komende week wacht de kraker tegen FC Volendam. Colin Rösler en Robin Schouten kregen weer een kans. Laatstgenoemde speelde een onfortuinlijke eerste helft en stond aan de basis van de vroege tegengoal. Na vijf minuten vergat de rechtsback de bal weg te werken na een miscommunicatie met doelman Nick Olij, Karim Loukili profiteerde en tikte binnen: 0-1.

In de rest van de eerste helft was het zeer matig wat NAC liet zien, toch had de ploeg halverwege op 1-1 moeten staan. Mario Bilate kopte raak via de onderkant van de lat, maar scheidsrechter Martijn Vos had niet gezien dat de bal over de lijn was geweest. Ook greep hij niet in toen een hoog geheven been Ramon Hendriks van scoren af hield.

Driedubbele wissel

In de rust greep Steijn in. Hij bracht Malone, Rutten én Anco Jansen (voor Rösler, Schouten en Lewis Fiorini). Jansen bewees meteen zijn waarde. Hij zette een aanval op in de 49ste minuut, Michaël Maria gaf voor en Lex Immers zorgde voor de 1-1. De jacht op de voorsprong werd geopend. Maar vijf minuten later kreeg NAC een nieuwe dreun. Arno van Keilegom zag zijn schot via de voet van Immers in de kruising achter Olij ploffen.

Toch richtte NAC zich weer op. De ploeg kreeg kans op kans en in de 67ste minuut was het raak. Met een fraaie dieptepass bereikte Malone spits Bilate. De aanvalsleider bleef koeltjes oog in oog met de doelman en schoot binnen: 2-2. Opnieuw jagen op de voorsprong.

Winnende goal

In de laatste tien minuten kwam daarvoor ook nog Sydney van Hooijdonk binnen de lijnen. Die gewenste voorsprong waar NAC zo op aan het jagen was, kwam er uiteindelijk ook nog. In blessuretijd werd Bilate de gevierde man: 3-2. Belangrijk omdat ook De Graafschap won door een late treffer.

Opstelling NAC: Olij; Schouten (46. Rutten), Rösler (46. Malone), Hendriks, Maria; Fiorini (46. Jansen), Haye, Immers; De Rooij (81. Van Hooijdonk), Bilate, El Allouchi.

