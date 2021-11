NAC blameert zich met nederlaag bij hekkensluiter FC Dordrecht

Aan de Krommedijk moest NAC de tweede uitzege van het seizoen zien te boeken. De Bredanaars zaten in een goede reeks en hadden net de weg omhoog ingeslagen. Maar dat het een wedstrijd tussen de nummer negen van de eerste divisie tegen de hekkensluiter betrof, was vrijdagavond alles behalve te zien.

Dat het halverwege nog 0-0 stond, mocht een wonder heten. FC Dordrecht was de betere ploeg en NAC gaf kans na kans weg. Nikolas Agrafiotis was de gevaarlijkste man aan de kant van de thuisploeg. Nadat de Spanjaard Pascu recht op Nick Olij had gekopt, deed de Griek even later vogelvrij precies hetzelfde. Maar even later was zijn schot op weg naar de kruising. Olij voorkwam met een sierlijke redding een achterstand. NAC leek allerminst wakker.

Paal

Toch kregen ook de Bredanaars aardige kansen. Zo was Boris van Schuppen dreigend met een schot met links (voorlangs) en een poeier op de paal. Op slag van rust mocht Kaj de Rooij helemaal vrij uithalen, maar was zijn inzet te zwak. Een donderspeech van Edwin de Graaf moest zijn ploeg wakker schudden voor de tweede helft.

Achterstand

Dat lukte niet. Het tweede bedrijf was vier minuten oud toen de hekkensluiter, die pas één keer gewonnen had, op 1-0 kwam. Agrafiotis had geleerd van zijn fouten, kreeg van Danny Bakker alle ruimte en plaatste zijn kopbal nu wel in de hoek. Olij was kansloos.

De Graaf had gezien dat zijn backs allebei gigantisch door de mand vielen en greep meteen na de tegentreffer in. Hij bracht Jethro Mashart en Moreno Rutten. Tegelijkertijd bracht hij talent Ezechiel Banzuzi voor Kaj de Rooij.

Gelijkmaker

Het was daarna eenrichtingsverkeer van NAC. Maar tot grote kansen leidde dat aanvankelijk niet. Totdat Jethro Mashart in de 72ste minuut het hoofd van Ralf Seuntjens vond. De keeper zat er goed tussen. Een minuut later was het alsnog 1-1. Doelman Liam Bossin, daarvoor nog uitblinker, kon wel door de grond zakken: hij liet een schot van Yassine Azzagari door zijn handen glippen.

Deksel op de neus

Een kleine twintig minuten had NAC nog om zich te behoeden van kostbaar puntenverlies. Druk naar voren was er voortdurend, maar echte kansen bleven uit. Uiteindelijk kreeg NAC de deksel op de neus. Een voorzet van Dordrecht werd door Olij weggebokst en viel ongelukkig via het been van Dion Malone binnen: 2-1. In de absolute slotfase was Banzuzi nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet ging via de keeper over, terwijl Dordrecht nog een grote kans op 3-1 om zeep hielp. Al met al een avond om heel snel te vergeten voor NAC.

Opstelling NAC: Olij; Ligeon (54. Rutten), Malone, Bakker, Maria (54. Mashart); Haye, Van Schuppen, Azzagari; Antonia, Seuntjens, De Rooij (54. Banzuzi).

