‘NAC binnen twee jaar naar de eredivisie met een begroting van tenminste achttien miljoen euro’

Half miljoen euro onvoldoen­de voor standvas­tig NAC

Veel draait deze dagen bij NAC om Thom Haye. Uitblinker op het veld, leidend voorwerp in een schimmig transferspel. Inmiddels heeft SC Heerenveen schriftelijk laten weten de aanbieding in te trekken. Toch is het laatste woord hierover niet gesproken.

21 januari