NAC biedt linksbuiten Torino Hunte kans om een contract af te dwingen

De 29-jarige Hunte (1.84 meter) werd aan de hand van Steijn in het seizoen 2016/2017 kampioen van de eerste divisie. In de periode 2015-2018 kwam de Goirlenaar tot 102 wedstrijden voor Venlonaren en scoorde daarin 16 keer en verzorgde 12 assists. Bij gebrek aan buitenspelers bij NAC mag Hunte proberen een contract af te dwingen.

Zijn eerste stappen in het betaalde voetbal zette Hunte vanaf medio 2013 bij FC Eindhoven. De afgelopen twee seizoenen was de linksbuiten actief voor Almere City. In totaal speelde hij 154 wedstrijden in de eerste divisie waarin hij goed was 17 goals en 21 assists.