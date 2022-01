NAC beloont jarige Mekkaoui met eerste profcontract; jeugdinternational ligt vast tot 2023

Daarmee komt een lang gekoesterde wens in vervulling; NAC wilde de jeugdinternational al langere tijd aan zich binden. Dit weekend kwam er dan witte rook. Mekkaoui speelt momenteel bij de Onder 21 van Robert Molenaar en maakte deze voorbereiding op zestienjarige leeftijd zijn officieuze debuut.

‘NAC en talentvolle verdediger Mekkaoui akkoord over eerste profcontract’

NAC wil meer geld voor de academie en ziet toekomst in twee tieners

NAC wil snel goed nieuws brengen over toekomstig kapitaal

NAC-jeugd bonkt op de deur: ‘Snel contract aanbieden: drie plus twee jaar’

De rechtsbenige verdediger uit Alphen begon met voetballen bij Viola, stapte over naar VOAB in Goirle en werd daar iets meer dan vijf jaar geleden gescout door NAC. Vanaf dat moment ging het hard met Mekkaoui. Hij speelde twee interlands met Oranje onder 14, haalde vervolgens de voorselectie bij Onder 15 en staat inmiddels al op vier interlands met het Nederlands elftal onder 17 .

Mekkaoui zit in het vijfde leerjaar van het vwo en NAC meldt dat het een bewuste keuze is om zijn contractduur te koppelen aan zijn schoolperiode zolang hij leerplichtig is.