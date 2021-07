NAC-Belg Kestens wil iets meer ‘Ollander’ zijn: ‘Vorig seizoen heb ik me te weinig laten horen’

,,Sorry, ik was al bijna weg”, klinkt het in verontschuldigend Vlaams. Het was even zoeken naar Pjotr Kestens na afloop van het eerste oefenduel van NAC. Niet vanwege zijn lengte, 1.72 meter, maar omdat hij al op weg naar huis was. ‘Huis’ is het appartement dat hij net over de grens in Hoogstraten bewoont met ploeg- en landgenoot Milan Vanacker. Een minuutje of tien rijden van het complex waar NAC de oefencampagne 2021-2022 begon tegen de Zundertse selectie (0-8).