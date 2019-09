NAC beleeft extreem drukke transferzomer met 45 transacties

NAC verhuurt Kali aan het Belgische Virton

2 september Deadline Day, de laatste dag dat de markt open is, was een kwestie van de lange adem. Maar net voor middernacht is het NAC dan toch gelukt om de niet meer gewenste Anouar Kali te lozen, de speler die sinds het begin van de voorbereiding apart van het eerste elftal trainde.