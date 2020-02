NAC-bekerheld Schouten: ‘Halve finale, kom maar op’

Fotoserie De mooiste foto's van een onvergete­lij­ke NAC-avond

21:27 In de achtste finales moest PSV er al aan geloven en ook voor AZ is het doek gevallen in de KNVB-beker. In beide gevallen bleek NAC een onneembare horde. Dankzij doelpunten van Mounir El Allouchi, Robin Schouten en Javier Noblejas plaatste de ploeg van Peter Hyballa zich woensdag voor de halve finale. Dit zijn de mooiste foto's van een onvergetelijke bekeravond.