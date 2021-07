NAC begint oefencampagne met acht doelpunten tegen Zundertse selectie

In de eerste helft koos interim-trainer Edwin de Graaf voor de A-kern. Daarbij viel vooral op dat het achterin puzzelen was. Zo stond Milan Vanacker linksback en vormden Moreno Rutten en Luc Marijnissen het centrale duo. Jethro Mashart zat in Zundert op de tribune. Na tien minuten werd de ban gebroken door Robin Schouten, die een zelf opgezette aanval afrondde. De rechtsback was drie minuten later aangever bij de 0-2 van Mario Bilate.