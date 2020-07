NAC begint met kleine kern spelers aan seizoen

Met een uitgedunde groep, die aanvallende stootkracht ontbeert en voor een kwart uit jeugdspelers bestaat, werkt NAC naar de competitiestart toe op 29 augustus als Jong AZ naar Breda komt. Jan Paul van Hecke is er nog immer bij, ondanks het akkoord dat NAC begin juni met AS Monaco bereikte over een transfersom van ruim twee miljoen euro. En de eerder uitgerangeerde Anouar Kali wil zich rehabiliteren voor een verloren jaar.

De op 1 juni officieel begonnen algemeen directeur Mattijs Manders en de twee weken geleden aangestelde trainer Maurice Steijn hebben bergen werk te verzetten. Want behalve Torino Hunte, de 29-jarige linksbuiten is proef, kent NAC vooralsnog geen nieuwe gezichten. Of het moet Mathijs Bel zijn, de jeugdspeler zonder contract, die bij de selectie is aangesloten.

Waar het aan ontbreekt bij NAC? Doelpunten, diepgang op de vleugels, loopvermogen, middenvelders met een linkerbeen, een nummer tien en ervaring om de jonge spelers bij te staan. Met het vertrek van Arno Verschueren is NAC zijn topscorer (7 goals), (vice-)aanvoerder en kilometervreter op het middenveld kwijt. In alle opzichten zal het gemis van de Belg zich laten voelen op het niveau van de eerste divisie.

Scorende spits

Toch geniet het vastleggen van een scorende spits de hoogste prioriteit. Vorig seizoen kwamen de aanvallers Finn Stokkers (6 goals in 1.507 minuten), Sydney van Hooijdonk (6 goals in 1.139 minuten) en Huseyin Dogan (5 goals in 1.364 minuten) in 29 competitiewedstrijden gezamenlijk tot 17 goals. Dat NAC ten minste één spits, liever nog twee, nodig heeft met een garantie van 20 tot 25 doelpunten is een must om mee te doen om de twee directe promotieplekken.

Van de 25 contractspelers die NAC nu telt, worden de tieners Bart Verbruggen, Milan Vancker, Wout Neelen, Gylermo Siereveld, Sabir Agougil en Pjotr Kestens komend seizoen hoofdzakelijk ingezet bij NAC onder 21. Na aftrek van de keepers Nick Olij en Chiel Kramer blijven zeventien veldspelers over. Daarbij ook drie voetballers zonder toekomst in Breda zoals Marwin Reuvers en Greg Leigh, die met zijn hoofd in Engeland zit en terug wil naar het Britse eiland. Datzelfde geldt voor Joshua Bohui, de Engelse buitenspeler die zijn talent goed verborgen heeft weten te houden.

Moordend schema

De enige beschikbare linkermiddenvelder, Anouar Kali, is voorlopig in genade aangenomen en krijgt van NAC een laatste kans om zich in zijn laatste contractjaar te revancheren voor twee mistroostige seizoenen. De vraag is in hoeverre hij het moordende competitieschema aankan met negen maanden wekelijks één en soms twee wedstrijden. De nog altijd pas 29-jarige middenvelder speelde op 15 mei 2019 (NAC - PEC Zwolle, 0-0) voor het laatst een officieel duel.

Eigenlijk zijn alleen de centrale posities in de verdediging redelijk sterk bezet met Van Hecke, Colin Rösler en Roger Riera. Vanwege zijn blessuregevoeligheid is het afwachten of Nacho Monsalve, evenals Kali dus, de pittige belasting van de eerste divisie kan trotseren. Alles bij elkaar opgeteld heeft Steijn niet veel te kiezen in zijn eerste weken, hoewel de verwachting is dat vanaf augustus de eerste versterkingen zullen arriveren.

Keepers (3)

Nick Olij, Bart Verbruggen en Chiel Kramer. Verdedigers (11)

Robin Schouten, Milan Vanacker, Wout Neelen, Jan Paul van Hecke, Roger Riera, Nacho Monsalve, Colin Rösler, Gylermo Siereveld, Javier Noblejas, Jethro Mashart en Greg Leigh. Middenvelders (6)

Thom Haye, Yassine Azzagari, Mounir El Allouchi, Anouar Kali, Marwin Reuvers en Sabir Agougil. Aanvallers (5)

Finn Stokkers, Huseyin Dogan, Sydney van Hooijdonk, Joshua Bohui en Pjotr Kestens. *De contractloze Pele van Anholt traint voorlopig alleen mee, evenals jeugdspeler Mathijs Bel.

*Torino Hunte is op proef. Van de 25 contractspelers die NAC nu telt, worden de tieners Verbruggen, Vanacker, Neelen, Siereveld, Agougil en Kestens komend seizoen ingezet bij NAC onder 21.

Volledig scherm Torino Hunte (rechts) namens Almere City FC in duel met Arno Verschueren van NAC. Verschueren is inmiddels verkocht aan Lommel SK, terwijl Hunte in Breda een contract probeert af te dwingen. © BSR Agency

Kijk hier naar onze populairste sportvideo’s: