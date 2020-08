NAC begint jacht op promotie met klinkende zege op Jong AZ

Een goed begin is het halve werk. NAC heeft in eigen huis de promotiewens onderstreept. Bij het officiële debuut van trainer Maurice Steijn trakteerde de Parel van het Zuiden de 3.722 toeschouwers op een 6-1-zege. Daardoor is NAC meteen (mede)koploper.

Drie minuten hield het Bredase publiek het vol: niet zingen. De liefde voor ‘ons eigen’ N.A.C. werd ouderwets bezongen door een uitverkocht huis, maar dan wel coronaproof. De maatregelen werden netjes opgevolgd, op die ene na dan. Want alleen in de indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan het overleden NAC-icoon Jacques Visscherrs hielden de supporters hun kaken stijf op elkaar. Nadat het eerste ‘Overal waar we komen’ had geklonken, was het hek van de dam.

Steijn had voor zijn eerste Avondje NAC basisplaatsen voor Moreno Rutten (linksback), Colin Rösler (vervanger van Jan Paul van Hecke die op weg is naar de uitgang) en Joshua Bohui (aanwinst Nick Venema begon op de bank). In de spits kreeg Finn Stokkers het vertrouwen.

Doelpunten

Aan de bal was het nog lang niet hoogstaand wat NAC liet zien, maar daar zullen niet veel supporters mee hebben gezeten. Halverwege stond het namelijk al 3-0. Steijn vraagt doelpunten, Steijn krijgt doelpunten. Huseyin Dogan ging de boeken in als eerste doelpuntenmaker van NAC in het seizoen 2020/2021. Hij hield het hoofd koel toen hij voor doelman Beau Reus opdook.

Tien minuten later maakte Mounir El Allouchi, die samen met Malone en Thom Haye het Bredase middenrif vormde, er 2-0 van na een fraaie poeier van afstand. De mooiste goal viel na een halfuur spelen. Een aanval uit het boekje. Malone leverde een assist af om de vingers bij af te likken, het cadeautje werd door Stokkers uitgepakt, 3-0.

Waar scorend vermogen het pijnpunt was in de voorbereiding, toonde de Bredase formatie zich uiterst effectief tegen Jong AZ. Vroeg in de tweede helft viel de vierde toen Roger Riera van dichtbij doel trof.

Wetende dag Excelsior eerder op de dag met 1-6 won van Jong PSV moest NAC er nog een paar maken om de koppositie meteen in te nemen. Tien minuten voor tijd viel de 5-0, Bohui schoot binnen. Lewis Fiorini had toen zijn debuut al gemaakt, hij verving Malone na een klein uur spelen.

Ook Venema en DJ Buffonge werd een officieel debuut gegund. In de slotminuut viel de 5-1 en in de blessuretijd zorgde Venema voor de 6-1. De bouwtekeningen van het NAC van Steijn zagen er in de voorbereiding al aardig uit en bij de oplevering blijkt het redelijk in elkaar te zitten.

Opstelling NAC: Olij; Schouten, Rösler, Riera, Rutten; Haye, Malone (63. Fiorini), El Allouchi; Bohui (85. DJ Buffonge), Stokkers (75. Venema), Dogan.

