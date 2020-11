NAC begint aan nieuwe voorbereiding: ‘Spelers in de competitie opstellen om ze fit te krijgen, een andere optie is er niet’

,,Ik denk dat iedereen onderschat welke impact corona heeft gehad op de ploeg. Vooraf had ik veel vertrouwen in een goed resultaat, maar blijkbaar is de gifbeker nog niet leeg.” Maurice Steijn, trainer van NAC, baalt van de 0-1-nederlaag tegen NEC.

,,Dat we bijzonder weinig creëren, baart mij natuurlijk zorgen. De eerste helft kregen we een aantal kansen, in de tweede helft alleen Venema die op de keeper afging. Dat is ook geen uitgespeelde kans.”

Ondanks het gemis van acht spelers waarvan zeker vijf basiskrachten oogde NEC een stuk frisser dan NAC dat inclusief de beker vier opeenvolgende wedstrijden heeft verloren. ,,Het was niet helemaal een B-team van NEC. Ik wil niet iedere keer excuses zoeken, maar zij missen er vijf en brengen vijf fitte mensen. Wij hebben er vijf (Rösler, Noblejas, Haye, Immers, El Allouchi, red.) die corona hebben gehad. Dat zie je. Wel vind ik dat we te weinig creëren en dat de mensen die geen corona hebben gehad niet goed speelden.”

Consequentie

Steijn geeft aan dat het voor hem als trainer moeilijk is om met huidige omstandigheden om te gaan. ,,De enige manier om inhoud te kweken, is door oefenwedstrijden te spelen. Dat mag en kan niet. Dus moeten we spelers in de competitie opstellen om ze fit krijgen, een andere optie is er niet. Eigenlijk zijn we nu aan een nieuwe voorbereiding begonnen. Als wij ervoor kiezen spelers niet op te stellen, worden ze niet fit. Terwijl we ze uiteindelijk zo snel mogelijk fit willen krijgen. Dan is de consequentie dat we dit soort wedstrijden als tegen NEC niet winnen.”

Steijn constateert dat zijn elftal op dit moment niet het vermogen heeft zich uit een netelige situatie te knokken: ,,De eerste zes wedstrijden van de competitie speelden we met passie, met power. Met veel power wonnen we wedstrijden waarin we achter stonden zoals tegen Den Bosch en Jong PSV. Dat het nu niet lukt, is het gevolg van de ziekte die we gehad hebben.”