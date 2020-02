NAC beducht voor Almere City: ‘Onze spitsen moeten goed verdedigen’

,,Iedereen, ook ik, praat over gegenpressing. Maar gegenpressing is eigenlijk niet zo leuk, omdat dat betekent dat je balverlies hebt geleden.” Was getekend Peter ‘gegenpressing’ Hyballa een dag voor het duel met Almere City waarin NAC de zeges op AZ (stunt) en Jong Ajax (veerkracht) nog meer glans kan geven door een wedstrijd te winnen waarbij het de uitgesproken favoriet is.

Hyballa mist vrijdag (20.00 uur) Colin Rösler. De verdediger is dinsdag in de warming-up van Jong NAC geblesseerd geraakt. Ook Othmane Boussaid heeft een terugslag gehad, eveneens in de warming-up, zij het een dag eerder net voor de aftrap van Jong Ajax - NAC. ,,Het is niet erg, maar ik denk dat hij net als Colin pas voor NEC weer beschikbaar is.” Reservedoelman Chiel Kramer is wel hersteld van zijn klachten. Pele van Anholt tenslotte, tegen Jong Ajax afwezig vanwege pijntjes, is opgenomen in de wedstrijdselectie voor Almere City en zit evenals Kramer op de bank.

Zenuwachtig

Bij het fysieke Almere City is alles gericht op de aanvallers Thomas Verheydt (8 goals) en Nick Venema (7 goals). ,,Ze hebben een 6-4-systeem. Zes spelers blijven hangen in de verdediging, die andere vier draaien voorin rond. Snelheid met Venema en een sterke spits met Verheydt; het is een interessant team”, zegt Hyballa. ,,Ze zijn goed in standaardsituaties en hebben een aantal goede koppers. Ik denk dat ze ons het spel willen laten maken en hopen dat de supporters zenuwachtig worden om dan toe te slaan.”

Hyballa: ,,De gegenpressing moet goed zijn, omdat Almere de bal snel naar voren schiet. Onze spitsen moeten goed verdedigen. Als Stokkers bijvoorbeeld de bal verliest en Van der Gaag zet niet meteen druk op de bal, schieten zij de bal direct naar voren. Iedereen, ik ook, praat over gegenpressing. Maar gegenpressing is eigenlijk niet zo leuk, omdat dat betekent dat je balverlies hebt geleden.”

Gattuso

Een belangrijke functie vervult de in januari aangetrokken middenvelder Thom Haye die met een splijtende opening maandag in Amsterdam aan de basis stond van de assist van Arno Verschueren op Finn Stokkers. ,,Thom is een quarterback, hij ziet de ruimte. Een 6 die de bal verplaatst en een hele goede pass heeft. Hij moet alleen leren om beter druk te zetten. Dus niet alleen een beetje zijn been omhoog doen als een pissing dog zoals wij dat noemen, maar écht druk op de bal. Thom is een technische voetballer; een fijne en lieve jongen, maar het is geen vechtmachine. Een klein beetje Gattuso erbij mag. Eerst was mijn idee Yassine Azzagari op 6 en Thom ervoor, maar toen heb ik gedacht: nee, want Yassine is altijd onderweg. Dat moet een box-to-box speler worden.”

Mogelijke opstelling

Olij; Schouten, Van Hecke, Monsalve, Riera; Haye, Azzagari; Verschueren, El Allouchi, Van der Gaag; Stokkers.

Afwezig: Luka Ilic, Ivan Ilic, Rösler en Boussaid (allen geblesseerd).